В отношении экс-чиновника мэрии Владивостока возбудили дело за махинации с землей

В отношении экс-начальника управления муниципальной собственности мэрии Владивостока Андрея Елькина возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его подозревают в махинациях с земельным участком, который предназначался для объектов образования, но был продан физлицу под жилую застройку. Ущерб городскому бюджету оценивается в 11,8 млн руб.

Как сообщила прокуратура Приморского края, речь идет о земельном участке площадью 0,3 га на ул. Сабанеева. В 2019 году вид разрешенного использования участка был изменен на капитальные гаражи. Впоследствии земля была приобретена физическим лицом по цене 4 млн руб. при кадастровой стоимости около 16 млн руб. Затем участок был перепродан застройщику, который планировал построить жилой дом.

«В результате действий Елькина бюджету Владивостокского городского округа причинен ущерб на сумму более 11,8 млн руб.»,— сообщило надзорное ведомство. Представитель прокуратуры сообщил «Ъ», что в отношении экс-чиновника мера пресечения пока не избиралась.

Андрей Елькин возглавлял управление муниципальной собственности мэрии Владивостока с октября 2015-го по сентябрь 2019 года.

Алексей Чернышев, Владивосток