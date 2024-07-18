ТАСС: бывший замминистра обороны Тимур Иванов отказался от сделки со следствием

Обвиняемый в получении взятки бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов отказался от досудебного соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Господин Иванов вину не признает.

«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Он настаивает на своей невиновности»,— приводит агентство слова собеседника. Адвокаты Тимура Иванова отказались от комментариев для ТАСС, сославшись на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.

Тимур Иванов был арестован в апреле по обвинению в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В последний раз срок содержания под стражей был продлен до 23 сентября. По указанной статье бывшему замминистра обороны грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Тимур Иванов утратил свободу и доверие».

Милена Костерева