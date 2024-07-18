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Geely срежет путь через Белоруссию

В Петербурге открылся салон марки Belgee

Сеть дилерских центров «Прагматика» открыла новый автосалон белорусского бренда Belgee на Уральской улице, 35. Пока что в шоуруме представлен только кроссовер Belgee X50, который стал первой моделью марки в России и более дешевым аналогом китайского Geely (автомобиль собирается из комплектующих, поставляемых этим китайским производителем). Фирмой прогнозируется продажа 200 авто до конца года. Аналитики считают, что планки удастся достичь из-за низкой цены на машину относительно других конкурентов на рынке.

Автомобиль Geely Belgee X50

Автомобиль Geely Belgee X50

Фото: Geely

Автомобиль Geely Belgee X50

Фото: Geely

По информации сети «Прагматика», станция техобслуживания дилерского центра на Васильевском острове занимает площадь более 500 кв. м и оснащена пятью постами, что позволяет ей обслуживать до 25 автомобилей в день. Сам же магазин находится на оставшихся 450 кв. м пространства. Ранее в этом салоне «Прагматика» продавала автомобили марки Geely.

В ближайшее время там же начнутся продажи второй модели белорусского бренда — кроссовера X70. Оба автомобиля производятся на заводе Belgee в Белоруссии. «Прагматика» рассчитывает реализовать около 200 автомобилей Belgee в новом центре за второе полугодие этого года.

О запуске в июле этого года собственной дилерской сети Belgee на российском рынке компания сообщала на своем сайте. Партнером (официальным дистрибутором) автопроизводителя выступает московское ООО «Слава Моторс Рус». В Петербурге сеть бренда будет состоять из восьми салонов, включая «Прагматику». Точные сроки открытия остальных центров «Ъ-СПб» в компании не назвали, как и не сообщили названия других дилеров.

Официальные дилеры Geely начали продавать белорусские кроссоверы Belgee X50 на российском рынке в конце сентября прошлого года. В апреле 2024 года модель впервые вошла в топ-10 самых покупаемых SUV в стране (более 3 тыс. штук), обогнав в рейтинге «Автостат Инфо» свой китайский аналог Geely Coolray (2,13 тыс. штук).

В Петербурге с октября 2023 года по июль 2024 года белорусской марке удалось реализовать 904 авто. Наиболее удачными месяцами для бренда стали апрель (207 штук) и июнь (223 штук). В Ленобласти продажи модели за тот же период составили 267 автомобилей, что, по мнению, экспертов, делает вполне достижимой цель в 200 авто за полгода продаж.

«До этого модели Belgee продавались в рамках дилерских пунктов Geely и уже имели хороший спрос из-за цены, но теперь их центры начали открываться отдельно, что принесет более высокую узнаваемость бренду»,— объясняет автоэксперт Денис Гаврилов.

При этом аналитики допускают, что еще одной причиной востребованности модели на рынке станет произошедшее в последние полгода ухудшение платежеспособности населения.

Как сообщили в Российском автомобильном объединении дилеров (РОАД), в первом полугодии 2024 года бюджетный сегмент автомобилей продемонстрировал отрицательную динамику. На автомобили эконом-класса (стоимостью менее 2 млн рублей) пришлось менее трети рынка, тогда как на автомобили дороже 3 млн рублей — 36%.


Для сравнения, в 2021 году 70% продаж приходилось на автомобили эконом-класса, а в 2022 году они занимали 55% рынка. Также РОАД отмечает, что более 70% автомобилей в России (около 50 млн единиц) старше восьми лет.

«Belgee X50 — аналог уже известного потребителю Geely Coolray, собирается из комплектующих этого производителя, но за счет сборки в Белоруссии обойдется почти на 400 тыс. рублей дешевле китайского "брата". Учитывая очень схожие характеристики двух автомобилей и практически идентичный внешний вид, петербургский дилер имеет все шансы продать 200 автомобилей до конца года»,— подвел итог директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

Стефания Барченкова, Владимир Колодчук

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