В Черноземье 18 июля будет малооблачно и местами дождливо, от +18°C до +36°C

В четверг, 18 июля, в регионах Черноземья будет преимущественно малооблачно, местами кратковременные небольшие дожди. Температура будет варьироваться от +18°C до +36°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде прогнозируется малооблачная погода с колебаниями температуры от ночных +21°C до +36°C в середине дня. Ночью возможен небольшой дождь.

В Воронеже переменная облачность, временами кратковременный дождь. Ночью температура опустится до +22°C, днем воздух прогреется до +35°C.

В Курске ожидается малооблачная погода. Ночью ожидается дождь, температура не поднимется выше +21°C, днем она достигнет отметки в +33°C.

В Липецке синоптики ожидают переменную облачность и небольшие дожди. Температурный режим будет варьироваться от +19°C в ночное время до +33°C в середине дня.

В Орле по прогнозу будет малооблачно. Ночью возможны дожди, столбики термометров опустятся до +19°C, днем температура может подняться до +31°C.

В Тамбове ожидается малооблачная погода. Ночью прогнозируется дождь температура составит +18°C, днем — не превысит +33°C.

Жанна Бакаева

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