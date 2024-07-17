«Майнити»: в Японии 2 года продавали лосось из РФ под видом продукции с Хоккайдо

Японская компания Yamanaka, управляющая сетью супермаркетов в регионе Токай, около двух лет продавала лосось из Росси под видом продукции с острова Хоккайдо. Как пишет местная газета «Майнити», c января 2022 года по ноябрь 2023-го было продано около 8 тыс. упаковок лосося с некорректной маркировкой.

Уточняется, что региональное управление по сельскому хозяйству обнаружило нарушения в четырех магазинах сети в префектуре Айти. Надзорный орган предписал компании в срочном порядке поменять маркировку товаров. Был ли при этом наложен штраф — не уточняется.

Yamanaka принесла извинения своими клиентам и заверила, что подобных инцидентов не повторится. В компании отметили, что такая ошибка была вызвана недостаточно эффективным оповещением сетевых магазинов о смене поставщиков с Хоккайдо на производителей из России.

10 июля американские сенаторы-республиканцы Дэн Салливан и Сьюзан Коллинз отправили в Морской попечительский совет письмо с призывом запретить российским рыбакам использовать международный экологический сертификат рыболовства. По их мнению, это повышает стоимость продукции, в отношении которой введены санкции США и Евросоюза.