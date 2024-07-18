Инфляция в Белгородской области в июне составила 7,72%

Инфляция в Белгородской области составила 7,72% в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023-го. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным Белгородстата, индекс потребительских цен в Белгородской области в июне составил 0,68% по отношению к предыдущему месяцу и 3,86% к началу 2024 года.

Цены на продовольственные товары в течение июня выросли на 0,96%, с декабря прошлого года их стоимость выросла на 5,07%. Непродовольственные товары в июне подорожали на 0,36%, за шесть месяцев этого года — на 1,88%.

Услуги в июне стали дороже на 0,8%, с начала года их стоимость поднялась на 5,59%.

Напомним, в мае инфляция в Белгородской области составляла 7,29%.

Денис Пискунов

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