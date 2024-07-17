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Коммерсантъ FM
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В Крыму потушили Карадагский заповедник, горевший два дня

Пожарные ликвидировали открытое горение в Карадагском природном заповеднике в Коктебеле спустя два дня после его начала, сообщили в ГУ МЧС по Крыму. Сейчас проводится проливка территории.

На месте происшествия работают 94 человека и 11 единиц техники МЧС России, Росгвардии, Карадагского заповедника, министерства природных ресурсов и экологии, министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым, скорой медицинской помощи, МВД и волонтеров.

Пожар в Карадагском природном заповеднике начался 15 июля, его площадь составила 40 га. Сотрудники полиции задержали местного жителя, который, по предварительным данным, мог спровоцировать пожар во время работы с болгаркой дома.

По данным синоптиков, в настоящее время на полуострове наблюдается аномально высокая температура, в Симферополе воздух прогрелся до рекордных 37,5 градусов.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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