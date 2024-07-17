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Заместитель гендиректора ФК «Сочи» прокомментировал побег защитника клуба

На «Спортивной конференции ФНЛ 2024» заместитель генерального директора по развитию ФК «Сочи» Андрей Орлов прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Яхьи Аттьят-Аллы в египетский клуб «Аль-Ахли». Об этом господин Орлов сообщил «Чемпионату».

«Яхья хочет перейти в египетский "Аль-Ахли"»,— заявил Андрей Орлов.

Господин Орлов уточнил, что сначала защитник не приехал на сбор, сославшись на ковид. Ему сообщили, что в это время прекратят выплачивать зарплату, тогда его ковид «исчез» за два дня. Однако после сборов в Санкт-Петербурге он не полетел с командой в Екатеринбург на матч против «Урала», а оказался в Стамбуле.

Мария Удовик

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