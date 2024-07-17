Инфляция в Курской области в июне составила 8,3%

Инфляция в Курской области составила 8,3% в июне 2024 по сравнению с июнем 2023-го. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным Курскстата, индекс потребительских цен в Курской области в июне составил 0,22% по отношению к предыдущему месяцу и 3,46% к началу 2024 года.

Цены на продовольственные товары в течение июня снизились на 0,02%, с декабря прошлого года — выросли на 3,84%. Непродовольственные товары в июне подорожали на 0,31%, за шесть месяцев этого года — на 2,03%.

Услуги для населения в июне стали дороже на 0,57%, с начала года их стоимость выросла на 5,6%

Напомним, что в мае инфляция в Курской области составляла 8,41%.

Денис Пискунов

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