Подростка спасли на Ореховских водопадах в Сочи

В Сочи 16-летний юноша получил травму во время велосипедной прогулки к Ореховским водопадам. До прибытия медиков пострадавшему оказали помощь, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в своем Telegram-канале.

В поселке Сергей Поле Сочи молодой человек отправился на велосипедную прогулку к Ореховским водопадам вместе с другом. В ходе осмотра окрестностей он поскользнулся и порезал лодыжку об острый речной камень.

Очевидцы из группы туристов, которые находились поблизости, незамедлительно вызвали спасателей. Через 15 минут на место прибыла первая дежурная смена ПСО №1 МКУ «Служба Спасения города Сочи».

Спасатели оперативно наложили повязку на раненую ногу мальчика. Затем пострадавшего передали медицинским работникам для дальнейшего лечения.

Мария Удовик

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