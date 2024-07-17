В Кавказском заповеднике в ходе летнего учета обнаружили 45 видов птиц

Завершился заключительный летний учет в Кавказском заповеднике. В ходе экспедиции проводились учеты гнездящихся птиц заповедника. Была обследована долина реки Киша, урочище Жернова, Умрилова, общая протяженность изученной территории составила около 40 км. По итогу специалисты обнаружили 45 видов птиц, сообщает пресс-служба заповедника.

«Наиболее обычными видами были желтобрюхая пеночка, московка, зяблик, зарянка, крапивник. Большинство птиц заканчивает размножение, докармливает птенцов из первого или второго выводка. В лесу очень много молодых желторотых доверчивых птиц, отличающихся еще бледной птенцовой окраской»,— рассказали в заповеднике.

Всего за 2024 год специалисты обследовали более 120 км маршрутов. В процессе учета нашли новый гнездящийся вид (полевой жаворонок) и доказали гнездование серой мухоловки. На территории заповедника на сейчас регулярно гнездится 91 вид птиц. Еще шесть видов гнездятся нерегулярно, а гнездование 12 лишь предполагается.

Вячеслав Рыжков

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