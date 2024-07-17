СК проверяет информацию о бизнесмене, обманувшем 50 семей в Челябинской области

Следственные органы Челябинской области проводят проверку по факту мошенничества со стороны предпринимателя-строителя, обманувшего около 50 семей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Константину Правосудову доложить о ходе проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

Жители Челябинской области пожаловались на бизнесмена в СМИ. Они рассказали, что предприниматель собирал заказы на строительство бань, веранд, хозпостроек и других подобных объектов, но получив деньги, свои обязательства не выполнял.

Константин Правосудов должен доложить Александру Бастрыкину о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.

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