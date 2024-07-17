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Коммерсантъ FM
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Первый в РФ региональный центр протезирования и реабилитации открыли в Белгороде

В Белгороде появился первый в России региональный Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации. Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева рассказала, что там будут изготавливать протезы и проводить реабилитацию участников боевых действий, в том числе с использованием систем с искусственным интеллектом.

«Учреждение рассчитано на прием 500 человек в год. Это не только ветераны из Белгорода, но и жители других регионов. Теперь им не придется отправляться в Москву, ждать очереди, а потом ездить на примерку и подгонку протеза»,— написала госпожа Цивилева в своем Telegram-канале. В дальнейшем планируется открыть сеть таких центров по всей стране — скоро они откроются в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Омской областях.

Соглашение об открытии центра реабилитации в начале года подписали фонд «Защитники Отечества», правительство Белгородской области и компания-производитель технических средств реабилитации АО ЦИТО. Как подчеркнула Анна Цивилева, центр был подготовлен и обеспечен оборудованием и специалистами в кратчайшие сроки.

Центр посетил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что встретился там с девушкой, которая получила травму во время обстрела региона 30 декабря. Ранее она проходила реабилитацию в Москве, теперь может восстанавливаться в Белгороде. «Хотим запустить реабилитационное отделение на 30 мест, в которое смогут приезжать люди из разных уголков страны, чтобы получить услуги по протезированию, реабилитации и восстановлению»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Какие преференции предлагают депутаты расширить и закрепить ветеранам боевых действий — в публикации «Ъ» «Льгот много не бывает».

Сергей Толмачев, Воронеж

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