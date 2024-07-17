В Сириусе выясняют причины ДТП, в котором пострадал подросток

Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП, произошедшего в районе Олимпийского проспекта Сириуса. Об этом сообщает пресс-служба ОВД Сириуса.

Происшествие случилось в среду, 17 июля, около 13:00. По предварительным данным, 34-летний водитель «Тойоты», двигаясь по правой полосе, начал разворачиваться, но столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2107», который двигался по левой полосе в попутном направлении.

В результате аварии пострадала 16-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ 2107». Несовершеннолетнюю оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять детали и причины ДТП.

Мария Удовик

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