Король Карл III представил программу нового правительства Великобритании

Политика Соединенного Королевства в отношении конфликта на Украине не изменится после смены правительства. Это следует из тронной речи короля Карла III, с которой он выступил сегодня, 17 июля, открывая сессию парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карл III

Фото: HENRY NICHOLLS, Reuters Карл III

Фото: HENRY NICHOLLS, Reuters

«Мое правительство продолжит оказывать полную поддержку Украине и ее народу, и оно постарается играть ведущую роль в предоставлении Украине ясного пути к членству в НАТО»,— говорится в речи.

Тронная речь монарха является изложением программы действующего правительства страны на время работы парламента. Она составляется премьер-министром и перечисляет законопроекты, которые правительство намерено внести в парламент, а также общие направления его деятельности.

В сегодняшней тронной речи король Карл III сообщил о 40 законопроектах в разных сферах, включая экономику, финансы, транспорт, образование, решение проблем здравоохранения, преступности, экологии.

В частности, король сообщил, что правительство внесет в парламент законопроект о реформе Палаты лордов (предполагается лишить наследственных лордов автоматического права заседать в Палате), меры по расширению полномочий местных органов власти разных уровней, созданию государственной железнодорожной компании (Great British Rail) и государственной зеленой энергетической компании (Great British Energy).

Король также заявил, что правительство намерено обеспечивать крепкую оборону страны, опираясь на общие ценности стран—членов НАТО: личную свободу, демократию, права человека и верховенство закона. Обязательства Великобритании перед НАТО, по его словам, останутся незыблемыми. Кроме того, правительство Великобритании будет добиваться долгосрочного мира и безопасности на Ближнем Востоке, придерживаясь идеи «двух государств для двух народов».

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Алена Миклашевская