Матвиенко рассказала, что ее пытались обмануть мошенники
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила о важности повышения уровня финансовой грамотности среди россиян. Делать это надо, уточнила она, начиная со школьного возраста. По словам госпожи Матвиенко, ее саму много раз пытались обмануть мошенники.
Валентина Матвиенко
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мошенникам пока не удалось меня обмануть, попыток было много»,— рассказала она в ходе пленарного заседания Совфеда (цитата по «РИА Новости»). Саму себя Валентина Матвиенко не считает абсолютно финансово грамотным человеком.
Председатель Совета федерации отметила, что обученные финансовой грамотности дети в будущем сумеют уберечь от мошенников и своих родителей.
11 июля Банк России включил три новых пункта в перечень признаков мошеннических операций, которым должны руководствоваться банки. Например, теперь банкам придется приостанавливать переводы на те счета, по которым ранее уже совершались мошеннические операции. Приказ ЦБ об обновлении перечня вступит в силу 25 июля.
Подробнее о схемах мошенничества — в материале «Ъ» «Мошенники на удаленке».