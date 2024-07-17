Матвиенко рассказала, что ее пытались обмануть мошенники

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила о важности повышения уровня финансовой грамотности среди россиян. Делать это надо, уточнила она, начиная со школьного возраста. По словам госпожи Матвиенко, ее саму много раз пытались обмануть мошенники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мошенникам пока не удалось меня обмануть, попыток было много»,— рассказала она в ходе пленарного заседания Совфеда (цитата по «РИА Новости»). Саму себя Валентина Матвиенко не считает абсолютно финансово грамотным человеком.

Председатель Совета федерации отметила, что обученные финансовой грамотности дети в будущем сумеют уберечь от мошенников и своих родителей.

11 июля Банк России включил три новых пункта в перечень признаков мошеннических операций, которым должны руководствоваться банки. Например, теперь банкам придется приостанавливать переводы на те счета, по которым ранее уже совершались мошеннические операции. Приказ ЦБ об обновлении перечня вступит в силу 25 июля.

Подробнее о схемах мошенничества — в материале «Ъ» «Мошенники на удаленке».

Евгений Белоусов