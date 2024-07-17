В магазинах Сочи появились умные весы с искусственным интеллектом

В сочинских магазинах сети «Магнит» запустили пилотный проект с умными весами, которые будут работать с помощью нейросетей. Новинка появилась также в магазинах Краснодара, Анапы, Геленджика, Волгодонска, Тамбова, Орла, Тулы и в станице Голубицкая, сообщает розничная сеть «Магнит» в своем Telegram-канале.

Встроенная камера фиксирует продукцию, затем нейросеть анализирует изображение и предлагает варианты позиций. Это позволяет взвешивать свежие и замороженные фрукты, овощи, конфеты, орехи, снеки и другие продукты с точностью распознавания до 98%. Умные весы также могут определять товары в прозрачных упаковках и самообучаться, запоминая выборы покупателей.

Тестирование продлится до конца сентября, после чего будет принято решение о масштабировании проекта. При успешном исходе внедрение технологии планируется в 2,8 тыс. магазинах.

Директор департамента розничных технологий сети «Магнит» Эдуард Ирышков отметил, что внедрение этой технологии в магазинах позволяет ускорить процесс обслуживания на кассах, уменьшить нагрузку на сотрудников и минимизировать товарные потери. Скоро умные весы могут появиться в магазинах «у дома».

Мария Удовик

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