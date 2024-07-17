Работы по модернизации водоснабжения в Сочи выполнили на 80%

В Сочи масштабный проект по реконструкции водоснабжения Лазаревского района готов на 80%. Работы направлены на стабилизацию подачи воды и создание резервных запасов в Вардане, Дагомысе, Сергей-Поле и жилом квартале «Лазурный берег», сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

В Сочи активными темпами идет реализация важного проекта по модернизации систем водоснабжения Лазаревского района. Главная цель проекта — обеспечить стабильную подачу воды вокруг поселков Вардане, Дагомыс, Сергей-Поле и жилого квартала «Лазурный берег», создать необходимые резервные запасы ресурса и снизить дефицит воды в летние месяцы.

В рамках проекта провели работы по модернизации двух магистральных водоводов диаметром 500/700 мм, проходящих через большую часть Лазаревского района. Эти работы включают реконструкцию аварийных участков, перенос сетей с оползневых склонов и увеличение пропускной способности на узких водоводах. На водопроводных насосных станциях ВНС «Шаумян» и ВНС «Сергей-Поле» построили дополнительные резервуары для питьевой воды общим объемом более 1,5 тыс. кубометров. Изменения затронули и дюкерный переход через реку Шахе.

Сейчас более 80% строительных и монтажных работ уже завершили. Ввели в эксплуатацию участки водоводов по улицам Центральная и Медицинская в поселке Головинка. Близится к завершению реконструкция коммуникаций, проложенных от улицы Жигулевская до ВНС «Лоо». Водовод диаметром 500 мм на улице Магнитогорская перенесли с опасного оползневого участка на укрепленные опоры. На завершающей стадии находится перекладка магистрали диаметром 700 мм в этом же районе.

Специалисты реконструируют более 7 км водопроводных сетей. Проведенный комплекс мероприятий позволит компенсировать пиковые водоразборы в районах, где проживает более 50 тыс. человек.

Мария Удовик

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