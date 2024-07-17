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Коммерсантъ FM
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В Краснодаре в парке Галицкого горело здание с инструментами

В Краснодаре на территории парка «Краснодар», более известного как парк Галицкого (по имени его основателя, владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого), сегодня, 17 июля, около 12:00 произошел пожар. К 14:00 возгорание ликвидировали.

Пожар охватил 90 кв. м рабочего корпуса, в котором хранятся инструменты. Причиной стало возгорание теплоизоляции внутри него, пишет Mash со ссылкой на администрацию парка. По словам очевидцев, пламя начало быстро распространяться и почти вплотную приблизилось к стадиону «Краснодар». Возгорание было ликвидировано в течение часа, угрозы стадиону и парку нет.

В официальном Telegram-канале парка сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Татьяна Ручкина, Краснодар

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