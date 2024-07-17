Памятник адмиралу Ушакову на площади Труда откроют ко Дню ВМФ

В центре Петербурга, на площади Труда в ближайшее время состоится торжественное открытие памятника великому русскому адмиралу Федору Ушакову. Открыть его предполагается ко Дню Военно-морского флота, который в этом году пройдет 28 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, что памятник планируется расположить на площадке у Центрального военно-морского музея. Сейчас там уже установлен постамент и практически завершены все работы по благоустройству прилегающей территории. Закладной камень на месте будущего памятника был установлен в 2021 году.

«Ъ-СПб» писал, что ранее памятник Федору Ушакову на площади Труда намеревались открыть еще в 2022 году, однако позже сроки сдвинули.

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