Традиционный фестиваль памяти Владимира Высоцкого пройдет в Сочи

В ближайшую субботу, 20 июля, в Сочи состоится традиционный фестиваль памяти Владимира Высоцкого. Мероприятие проведут в гавани парусного центра «Юг Спорт», анонсировали в пресс-службе администрации города.

«В Черное море под песни Владимира Высоцкого выйдут парусные яхты. В рамках фестиваля также состоятся состязания юных сочинских яхтсменов»,— сообщили в мэрии.

С 18:30 для участников мероприятия будут доступны фотоэкспозиция, мастер-классы по парусному спорту. Спустя час, в 19:30, начнется концертная часть фестиваля. Вход на мероприятие свободный (со стороны Тропы здоровья).

В рамках мероприятия покажут фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Сочинские барды исполнят песни Владимира Высоцкого.

Вячеслав Рыжков

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