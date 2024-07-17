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Коммерсантъ FM
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ФНС заблокировала счета актера Павла Прилучного в трех банках

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета актера Павла Прилучного в банках «Сбер», «Открытие» и Альфа-банке, пишет «РИА Новости». Счета использовались в рамках индивидуального предпринимательства.

Актер Павел Прилучный

Актер Павел Прилучный

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Актер Павел Прилучный

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Решение о блокировке счетов принято 3 июля. Агентство уточняет, что Павел Прилучный не подал налоговую декларацию. Основным видом работы актера как ИП (господин Прилучный зарегистрировался в этом качестве в 2008 году) значится «деятельность в области отдыха и развлечений».

Павел Прилучный известен по ролям в сериалах «Закрытая школа», «Жизнь по вызову» и фильму «Мажор». Он также работал в Театре на Малой Бронной и Московском драмтеатре имени Пушкина.

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