ФНС заблокировала счета актера Павла Прилучного в трех банках

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета актера Павла Прилучного в банках «Сбер», «Открытие» и Альфа-банке, пишет «РИА Новости». Счета использовались в рамках индивидуального предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Павел Прилучный

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Актер Павел Прилучный

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Решение о блокировке счетов принято 3 июля. Агентство уточняет, что Павел Прилучный не подал налоговую декларацию. Основным видом работы актера как ИП (господин Прилучный зарегистрировался в этом качестве в 2008 году) значится «деятельность в области отдыха и развлечений».

Павел Прилучный известен по ролям в сериалах «Закрытая школа», «Жизнь по вызову» и фильму «Мажор». Он также работал в Театре на Малой Бронной и Московском драмтеатре имени Пушкина.