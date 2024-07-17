Петербуржцев предупредили о новых ливнях и грозах в четверг, 18 июля

В Петербурге снова ухудшатся погодные условия. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, по данным Северо-Западного УГМС, 18 июля на территории города местами ожидаются ливни и грозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют, что в среду, 17 июля, воздух в Петербурге прогреется до 25-30 градусов, однако к вечеру с приходом нового циклона станет более прохладно и пройдут дожди. В четверг температура в городе на Неве будет удерживаться на отметке в районе 22-24 градусов.

«Ъ-СПб» писал, что во время последнего шторма в Петербурге повалило около 60 стволов деревьев.

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