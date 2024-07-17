В Тамбовской области планируется отремонтировать более 230 км дорог в 2024 году

В 2024 году в Тамбовской области запланировано отремонтировать более 230 км дорог. На это выделено 3,8 млрд руб., в том числе на объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — 1,2 млрд руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Максим Егоров.

В ходе оперативного совещания в облправительстве обсуждался ход работ в рамках региональной программы развития транспортной системы и дорожного хозяйства. В частности в муниципалитетах приведут в порядок более 80 участков дорог. Также в этом году планируется отремонтировать 16 автомобильных дорог регионального значения, из которых три — по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это участки дорог на границе Токаревского и Жердевского округов, «Тамбов —Шацк», на рабочий поселок Мучкапский и в Мичуринске.

Максим Егоров напомнил, что за невыполнение обязательств последуют санкции вплоть до расторжения контрактов: «Сейчас разгар дорожно-строительного сезона. Поэтому халатное отношение недопустимо. Будем передавать объекты тем организациям, которые хотят и умеют работать».

Сейчас в Тамбовской области расследуется несколько уголовных дел о мошенничестве при ремонте дорог. По данным «Ъ-Черноземье», претензии касаются работы костромского подрядчика ООО «Дормострой». Кроме того, суд рассматривает дело бывшего заместителя директора областного учреждения «Тамбовавтодор» Олега Назарова: по версии следствия, в 2023 году он дал незаконные указания подчиненным сотрудникам подготовить фиктивные документы, на основании которых были отменены пять торгов на ремонт и содержание дорог на сумму более 4 млрд руб.

Жанна Бакаева

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