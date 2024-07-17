В Карадагском заповеднике не могут потушить пожар

В Крыму продолжает гореть Карадагский природный заповедник, пожар локализовали, но еще не ликвидировали, сообщили в МЧС по РК. По словам специалистов, ситуацию осложняет очень жаркая и сухая погода.

«Сильная жара, тяжелый рельеф. Постоянно возникают новые мелкие очаги возгорания. На месте работает группировка из 130 человек — сотрудники МЧС, лесники, Росгвардия, экологи»,— уточнили в ГУ МЧС по РК.

Напомним, пожар на территории Карадагского природного заповедника начался 15 июля. Вчера, 16 июля, его удалось локализовать на территории 40 га. Сотрудники полиции задержали местного жителя, который, по предварительным данным, мог спровоцировать пожар во время работы с «болгаркой» дома. По данным синоптиков, в последние недели на полуострове стоит аномальная жара, в Симферополе температура воздуха поднялась до рекордных +37,5°С.

Александр Дремлюгин, Симферополь