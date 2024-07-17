В Челябинске провалился асфальт на перекрестке проспектов Победы и Свердловского

На перекрестке проспектов Победы и Свердловского в Челябинске провалился асфальт. В яму на проезжей части попал легковой автомобиль. Ситуация находится под контролем руководства госавтоинспекции города, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел утром 17 июля. Легковой автомобиль попал в провал на проезжей части передним левом колесом и застрял. По данным госавтоинспекции города, на место незамедлительно прибыли инспекторы. Подрядчику, который занимается содержанием этого участка улично-дорожной сети, — ООО «Строймеханизация» была направлена информация о необходимости устранения провала. Работники организации оградили место обвала водоналивными блоками.

«На данный момент подрядчик работает на месте происшествия»,— сообщает Госавтоинспекция Челябинска.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте