В Катав-Ивановске суд заново рассмотрит дело экс-спикера собрания депутатов

В Челябинской области прокуратура добилась отмены решения о прекращении уголовного дела бывшего председателя собрания депутатов Катав-Ивановского района Николая Рудакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Апелляционный суд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, сообщает прокуратура Челябинской области.

Катав-Ивановский районный суд 29 марта вынес постановление о прекращении уголовного дела экс-спикера с назначением судебного штрафа в размере 30 тыс. руб. Установлено, что председатель собрания депутатов единолично устанавливал себе премий, достоверно зная, что закон и муниципальные нормативные правовые акты не предусматривают денежные поощрения выборных должностных лиц. В результате он причинил бюджету Катав-Ивановского района ущерб в сумме около 60 тыс. руб.

Государственный обвинитель возражал против прекращения дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и настаивал на обвинительном приговоре. Апелляционная инстанция по жалобе прокуратуры отменила постановление Катав-Ивановского суда.

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