В Петербурге предложили создать заказники «Сестрорецке дюны» и «Тарховский»

Власти Петербурга выступили с предложением о создании на территории города двух новых заказников — «Сестрорецкие дюны» и «Тарховскиий». Соответствующий проект постановления городского правительства в настоящий момент находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно проекту, площадь заказника «Сестрорецкие дюны» составит около 540 тыс. м. Природные комплексы древних дюн предлагается сохранить для поддержания экологического баланса. Заказник «Тарховский», в свою очередь, займет около 189 га на берегу Финского залива в районе Приморского шоссе. Под охрану намерены взять черноольховые и хвойные леса, в которых много старинных сосен, елей и дубов.

В случае принятия положительного решения, на территории заказников запретят мусорить, сбрасывать сточные воды, сажать огороды, рубить деревья и собирать растения. Помимо этого, предполагается ввести наказание за беспокойство животных, разведенные костры, выгул собак без поводка и парковку машин.

Напомним, ранее петербургский суд отказался применять меры предварительной защиты к зеленым насаждениям в Курортном районе.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «Активистов послали лесом».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте