Море в Сочи прогрелось до +27 градусов

Температура воды в Сочи достигла +27 градусов. Соответствующие данные размещены на сайте Краснодарского ЦГМС.

В Ейске температура воды достигла +28 градусов, в Геленджике — +26, в Приморско-Ахтарске — +28, а в Темрюке — +30. В Новороссийске зафиксировали самую прохладную температуру воды — +24 градуса.

В Крыму вода прогрелась до +25 градусов в Ялте, Алуште и Феодосии, а в Евпатории — до +26. В Калининграде температура воды составляет +21 градус.

Ранее сообщалось, что в Сочи побит температурный рекорд 1972 года. Днем накануне, 16 июля, воздух на курорте прогрелся до 31,4 градуса.

Мария Удовик

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