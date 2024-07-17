Имя основателя «Митьков» Шагина убрали из числа участников выставки в Манеже

Имя основателя творческой группы «Митьки» Дмитрия Шагина исключили из списка участников экспозиции в петербургском Манеже, посвященной арт-центру «Пушкинская-10». По данным «Ъ», незадолго до этого с выставки под предлогом необходимости реставрации убрали его картину «Митьки 91» и фотографии нонконформистов 80-х годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Год назад основатели арт-центра передали в дар Петербургу свои коллекции в количестве более 5 тыс. экспонатов с условием — взять их на государственный учет и организовать выставку неофициального искусства Петербурга. Картина господина Шагина «Митьки 91» является частью этого собрания.

В январе 2023 года картину Дмитрия Шагина «Митьки никого не хотят победить» без объяснения причин сняли с выставки во Всероссийском музее декоративного искусства, которая была посвящена 65-летию одноименного журнала. Кроме этого, были также уничтожены баннеры и открытки с выставки. Господин Шагин назвал это тогда примером вандализма и «коммунистического ужаса».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дочь художника Вячеслава Пакулина потребовала у Русского музея вернуть четыре его картины, переданные музею на хранение в 1960-1970-е годы.

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