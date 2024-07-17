Реконструкцию водопроводной сети в Ломоносове закончат до конца 2025 года

В Петродворцовом районе Петербурга продолжаются работы по реконструкции водопроводной сети от дома № 1 по Заячьему проспекту до котельной на улице Федюнинского в городе Ломоносове.

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Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, предполагается, что новый водовод протяженностью около 7,5 км повысит надежность водоснабжения почти для 100 тыс. жителей Петергофа и ближайших к нему населенных пунктов. На сегодняшний день в этой локации проложено 4,5 км сетей.

Полностью завершить реконструкцию с восстановлением благоустройства городские власти обещают до конца 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на подключение к водопроводу форта «Петр I» в Кронштадте собираются потратить 1,3 млрд рублей.

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