Байден назвал условия, при которых может выйти из президентской гонки

Президент США Джо Байден назвал условия, при которых он может покинуть президентскую гонку. После неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом этого от него требует часть спонсоров и членов Демократической партии. Пойти на такой шаг действующий президент готов только в случае, если у него возникнут проблемы со здоровьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Tom Brenner, Reuters Джо Байден

Фото: Tom Brenner, Reuters

Джо Байден, которому сейчас 81 год, считает, что возраст может быть его преимуществом для президентства. «Я думаю, то единственное, что приносит возраст,— это немного мудрости. Я уже продемонстрировал, что знаю, что делать с США. Но мне предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от президентской кампании»,— сказал господин Байден в интервью телеканалу Black Entertainment Television (входит в группу CBS).

Внимание к здоровью Джо Байдена усилилось после неудачных для него дебатов с Дональдом Трампом и оговорок в публичных выступлениях. Так, 11 июля на пресс-конференции по итогам саммита НАТО господин Байден представил президента Украины Владимира Зеленского как президента России Владимира Путина. Затем, говоря о вице-президенте США, назвал имя Дональда Трампа, а не Камалы Харрис. Все это усилило опасения по поводу его ментального здоровья и шансов на победу в ноябре.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Оговорка по Трампу».