Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Вашингтон рассчитывает нанести «стратегическое поражение» России, а потом «отсидеться в безопасности за океаном». По его словам, США дали карт-бланш властям Украины на нанесение новых ударов американским оружием по территории России.

«В Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории»,— сказал Алексей Полищук в интервью ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что США «продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства». Он считает, что решение о снятии ограничений на удары по территории России может иметь непредсказуемые последствия как для Соединенных Штатов, так и для всего мира.

Алексей Полищук также ответил на вопрос об атаке по Севастополю 23 июня, при которой погибли четыре человека и пострадали 153. По его словам, Москва сделала жесткие представления послу США в Москве и властям в Вашингтоне. Он добавил, что безопасность Крыма и его жителей остается приоритетом.

В конце мая президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории регионов России, которые находятся близко к Харьковской области. Он признавал, что решение может привести к эскалации конфликта. 16 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «позитивных сигналах» в вопросе использования оружия дальнего радиуса действия.

Подробнее — в публикации «Ъ» «В НАТО дали Украине запрошенное».

Петр Бузлаев