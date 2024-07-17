Суд взыскал с Андрея Косилова 110 млн рублей в пользу «Рависа»

Арбитражный суд Челябинской области взыскал с бывшего заместителя главы региона Андрея Косилова 110,2 млн руб. в пользу ООО «Равис-птицефабрика Сосновская». Соответствующие требования агрохолдинга были удовлетворены 16 июля, сообщает пресс-служба суда.

Бывший генеральный директор компании должен возместить 81,4 млн убытков и 28,8 млн упущенной выгоды.

Изначально размер исковых требований ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» к Андрею Косилову составлял 73,1 млн руб. По мнению истца, экс-руководитель причинил ему убытки в результате вывода имущества агрохолдинга аффилированному лицу и продажу собственности по заниженной цене.

Юлия Гарипова

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