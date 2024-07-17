Китай готов способствовать прекращению конфликта на Украине вместе с Венгрией

Глава МИД КНР Ван И заявил, что содействие урегулированию российско-украинского конфликта является для Пекина «первостепенной» и «неотложной» задачей. Он также подтвердил, что Китай готов сотрудничать с Венгрией в этом вопросе.

Вчера, 16 июля, Ван И провел телефонные переговоры с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Подробности их разговора китайский МИД представил сегодня, 17 июля. Ван И рассказал, что во время визита в Пекин венгерский премьер-министр Виктор Орбан и председатель Си Цзиньпин обсудили важные вопросы, «связанные с миром».

«Самым неотложным вопросом в настоящее время является скорейшее охлаждение ситуации на Украине и скорейшее достижение всеми сторонами консенсуса в том, что война не должна продолжаться. Необходимо создать условия для прекращения огня и возобновления мирных переговоров. Китай готов работать с Венгрией, чтобы собрать больше сил, поддерживающих мир»,— говорится в пресс-релизе МИД КНР.

Глава МИД Венгрии, в свою очередь, назвал Китай «важной силой в поддержке и содействии миру». Господин Сийярто также заявил, что венгерская сторона готова сотрудничать с Китаем для предотвращения эскалации и создания условий для политического урегулирования конфликта.

В начале июля Виктор Орбан в рамках самопровозглашенной «мирной миссии» побывал с визитами в Киеве, Москве и Пекине. После он посетил Вашингтон, где проходил саммит НАТО. По итогам поездок венгерский премьер выступил с предложением к Евросовету о разработке новых подходов в части решения российско-украинского конфликта. По мнению господина Орбана, посредниками в переговорах России и Украины могут стать США, ЕС, Китай и Турция.

Подробнее — в материале «Ъ» «Венгрии показали "желтую карточку"».