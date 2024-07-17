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Коммерсантъ FM
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Пентагон анонсировал ускорение разработки американских гиперзвуковых ракет

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал о планах США ускорить процесс разработки и испытания гиперзвуковых вооружений. Он отметил, что недавно американские военно-морские силы и сухопутные войска испытали одну из таких ракет над Тихим океаном.

«Что касается гиперзвукового оружия, мы продолжим развивать ряд гиперзвуковых программ. Мы будем работать над ускорением разработки и испытаний этих программ»,— сказал господин Райдер на брифинге. Подробности будущих испытаний такого оружия он раскрывать отказался. «Однако я скажу, что мы по-прежнему привержены развитию гиперзвуковых возможностей в соответствии со стратегией национальной обороны»,— добавил он.

10 июля Пентагон сообщил, что в 2026 году США приступят к размещению дальнобойных ударных систем в Германии. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и экспериментальных гиперзвуковых вооружениях. Последние, как утверждает Минобороны Соединенных Штатов, обладают более значительной дальностью поражения, чем размещенные сейчас в Европе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ракеты просят огня».

Милена Костерева

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