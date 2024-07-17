Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Приморья анонсировал строительство совместного с Белоруссией порта

В Приморском крае идет подбор места для строительства белорусского порта. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко по итогам состоявшейся 16 июля встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы работаем сейчас над созданием совместного порта, который будет и российский, и белорусский. Китайская Народная Республика, думаю, тоже с удовольствием поучаствовала бы как партнер. И в рамках развития Севморпути этот план очень интересен. Идет подбор площадок. Все подробно проговорили. Думаю, в этом году мы уже определимся с выбором места»,— цитирует господина Кожемяко пресс-служба правительства Приморья. Возможный грузооборот порта пока не уточняется.

В январе 2024 года Олег Кожемяко сообщил, что в Приморье побывали представители Белоруссии, которые «посмотрели несколько возможных вариантов» размещения порта. «Белоруссия достаточно много получает товаров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые проходят через наши порты, поэтому она заинтересована в этом»,— объяснил тогда глава Приморского края.

В апреле стало известно о планах компании из Белоруссии построить в Мурманске порт для перевалки грузов. Оценочная мощность порта составит 25–30 млн т грузов в год. Завершить строительство планируется к 2028 году.

Алексей Чернышев, Владивосток

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...