Губернатор Приморья анонсировал строительство совместного с Белоруссией порта

В Приморском крае идет подбор места для строительства белорусского порта. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко по итогам состоявшейся 16 июля встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы работаем сейчас над созданием совместного порта, который будет и российский, и белорусский. Китайская Народная Республика, думаю, тоже с удовольствием поучаствовала бы как партнер. И в рамках развития Севморпути этот план очень интересен. Идет подбор площадок. Все подробно проговорили. Думаю, в этом году мы уже определимся с выбором места»,— цитирует господина Кожемяко пресс-служба правительства Приморья. Возможный грузооборот порта пока не уточняется.

В январе 2024 года Олег Кожемяко сообщил, что в Приморье побывали представители Белоруссии, которые «посмотрели несколько возможных вариантов» размещения порта. «Белоруссия достаточно много получает товаров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые проходят через наши порты, поэтому она заинтересована в этом»,— объяснил тогда глава Приморского края.

В апреле стало известно о планах компании из Белоруссии построить в Мурманске порт для перевалки грузов. Оценочная мощность порта составит 25–30 млн т грузов в год. Завершить строительство планируется к 2028 году.

Алексей Чернышев, Владивосток