Сергей Лавров встретился с главами МИДов Кувейта, Бахрейна, Ливии и Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с министрами иностранных дел Кувейта и Бахрейна, а также с и. о. министра иностранных дел Ливии и Ирана. Встречи прошли на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Главы внешнеполитических ведомств всех четырех стран подтвердили желание развивать отношения с Россией.

Как сообщил МИД РФ, Сергей Лавров и глава МИД Кувейта Абдалла Аль-Яхья на встрече провели «обстоятельную сверку часов» по темам международной и ближневосточной повестки дня. Стороны также подтвердили взаимный настрой на развитие «политического диалога, традиционно дружественных российско-кувейтских отношений в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах».

На переговорах с Абдель Латифом Аз-Зайяни глава российского МИДа обсудил ключевые темы региональной повестки и урегулирование кризисных ситуаций, включая зону палестино-израильского конфликта. Министры подтвердили обоюдную заинтересованность «в развитии традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений и продолжении плотной внешнеполитической координации».

Войну Израиля и палестинского движения «Хамас» господин Лавров обсудил и с и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери-Кяни. «Подтвержден настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее укрепление всего комплекса дружественных российско-иранских отношений, выходящих на качественно новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства»,— сообщили в МИД РФ.

В ходе встречи с и. о. министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахером Бауром Сергей Лавров выразил надежду на достижение «широкого межливийского согласия» и подчеркнул настрой России на содействие стабилизации в стране. Кроме того, стороны подтвердили интерес в налаживании и укреплении «взаимовыгодного разнопланового делового сотрудничества».