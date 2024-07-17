Пентагон прокомментировал совместные морские учения России и Китая

США внимательно наблюдают за организованными Россией и Китаем военными учениями «Морское взаимодействие-2024», сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

Российско-китайские двухдневные учения «Морское взаимодействие-2024» стартовали 15 июля. На брифинге вечером 16 июля журналисты спросили пресс-секретаря Пентагона, как США расценивают маневры. «Я бы предложил им самим говорить о причинах проведения ими учений. Мы, конечно, внимательно следим за ними и продолжим это делать»,— ответил господин Райдер.

Как сообщала пресс-служба Тихоокеанского флота, за время учений экипажи российских и китайских кораблей отработают противовоздушную оборону и задачи по спасению на море. В маневрах задействованы российские корветы «Громкий» и «Резкий», а также эсминец «Иньчуань», фрегаты «Дали» и «Хэншуй», универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху» военно-морских сил Китая.

Милена Костерева