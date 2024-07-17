Глава Евросовета ответил на план Орбана по урегулированию конфликта на Украине

Глава Европейского совета Шарль Мишель ответил на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое он написал по итогам визитов на Украину, в Россию, Китай и США. Господин Мишель отверг утверждение господина Орбана о том, что ЕС проводит «провоенную» политику на Украине. Он также подчеркнул, что у венгерского премьера нет мандата ЕС на переговоры по Украине.

«Поочередное председательство в совете не играет роли в представлении союза на международной арене и не предоставляет мандат Европейского совета действовать от имени союза»,— указал Шарль Мишель в ответном письме, с которым ознакомилось Reuters. Председательство в Евросовете переходит от одного государства—члена ЕС к другому каждые шесть месяцев. К Венгрии это право перешло с 1 июля.

Венгерский премьер также писал, что в случае победы на выборах президента США Дональд Трамп «сразу будет готов действовать» с целью добиться мира на Украине. Действующий президент Джо Байден, по мнению Виктора Орбана, неспособен изменить ситуацию.

Отвечая на эти утверждения, Шарль Мишель подчеркнул, что «никакая дискуссия об Украине не может состояться без Украины». ЕС, по его словам, «последовательно стремится заручиться широкой международной поддержкой всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

В начале июля Виктор Орбан в рамках самопровозглашенной «мирной миссии» побывал с визитами в Киеве, Москве и Пекине. После он посетил Вашингтон, где проходил саммит НАТО. Лидеры ЕС осудили поездку господина Орбана в Москву. Будапешт в ответ подчеркнул, что дискуссии, которые Виктор Орбан провел во всех четырех странах, осуществлялись не от имени ЕС, а по собственной инициативе Венгрии.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Венгрии показали "желтую карточку"».

Милена Костерева