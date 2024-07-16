В среду в Черноземье будет малооблачно и сухо, от +18°C до +36°C

В среду, 17 июля, в регионах Черноземья будет преимущественно малооблачно, осадки не ожидаются. Температура будет варьироваться от +18°C до +36°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде прогнозируется малооблачная погода с колебаниями температуры от ночных +22°C до +36°C в середине дня.

В Воронеже синоптики также обещают малооблачную погоду. Ночью температура опустится до +21°C, днем воздух прогреется до +34°C.

В Курске ожидается переменная облачность. Ночью температура не поднимется выше +21°C, днем она достигнет отметки в +33°C.

В Липецке синоптики ожидают переменную облачность. Температурный режим будет варьироваться от +19°C в ночное время до +33°C в середине дня.

В Орле по прогнозу будет малооблачно. Ночью столбики термометров опустятся до +19°C, днем температура может подняться до +32°C.

В Тамбове ожидается малооблачная погода. Ночью температура составит +18°C, днем — не превысит +33°C.

Денис Пискунов

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