Полиция задержала мужчину за ранение коллеги в Колпино

Сотрудники полиции задержали в Колпино мужчину, который ударил ножом сотрудника правоохранительного органа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Представители ведомства столкнулись с ним во время патрулирования на Тверской улице в ночь с 14 на 15 июля. Неизвестный подбежал к полицейским, мужчина звал на помощь. Когда правоохранители начали выяснять обстоятельства ситуации, тот проявил агрессию и ударил ножом сотрудника полиции, затем предпринял попытку скрыться.

«Было организованно преследование. Возле парадной дома 11 по Новгородской улице, в соответствии с ФЗ "О полиции" один из преследовавших его полицейских произвел предупредительные выстрелы в воздух, после чего неизвестный был задержан»,— сообщили в полиции.

Далее установили, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. Его доставили в отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали. Оказав медицинскую помощь, мужчину отпустили на амбулаторное лечение. По факту нападения на полицейского возбуждено уголовное дело.

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