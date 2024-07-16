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Коммерсантъ FM
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Лавров назвал решение ФРГ разместить американские дальнобойные ракеты унижением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал намерение США разместить в Германии дальнобойные ракеты. Согласие Берлина на это он назвал унижением и подчинением Вашингтону.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наемных ракет средней дальности»,— сказал Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН (запись опубликована на YouTube-канале ООН).

Глава МИД России также заявил, что США «давно объявили о собственной исключительности». По его словам, Вашингтон требует от своих союзников «беспрекословного послушания, даже в ущерб их национальным интересам».

10 июля Пентагон сообщил, что в 2026 году США приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем — зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения. Последние, как утверждает Минобороны Соединенных Штатов, обладают более значительной дальностью поражения, чем размещенные сейчас в Европе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ракеты просят огня».

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