Лавров назвал решение ФРГ разместить американские дальнобойные ракеты унижением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал намерение США разместить в Германии дальнобойные ракеты. Согласие Берлина на это он назвал унижением и подчинением Вашингтону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наемных ракет средней дальности»,— сказал Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН (запись опубликована на YouTube-канале ООН).

Глава МИД России также заявил, что США «давно объявили о собственной исключительности». По его словам, Вашингтон требует от своих союзников «беспрекословного послушания, даже в ущерб их национальным интересам».

10 июля Пентагон сообщил, что в 2026 году США приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем — зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения. Последние, как утверждает Минобороны Соединенных Штатов, обладают более значительной дальностью поражения, чем размещенные сейчас в Европе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ракеты просят огня».