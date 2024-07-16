Лавров призвал учитывать права нацменьшинств в идеях по урегулированию конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия призывает всех, кто проявляет интерес к мирному урегулированию военного конфликта на Украине, учитывать проблему прав национальных меньшинств. Между тем Россия готова к поиску баланса интересов в контексте переговоров по мирному процессу, отметил господин Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Замалчивание проблем национальных меньшинств обесценивает мирные инициативы, а расистская политика Владимира Зеленского по факту получает одобрение»,— заявил Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН. По словам министра, при обсуждении инициатив по урегулированию украинского конфликта стороны не учитывают ситуацию с нарушениями прав человека и национальных меньшинств в Киеве. «Ничто из этого в упомянутые инициативы не включается. Лишь недавно в документах Евросоюза о начале переговоров о вступлении Украины было сформулировано соответствующее требование, главным образом благодаря принципиальной и настойчивой позиции Венгрии. Однако реальные возможности и желания Брюсселя влиять на киевский режим вызывают сомнения»,— сказал глава российского дипведомства.

Сергей Лавров вспомнил слова украинского президента Владимира Зеленского, который в 2014 году говорил о необходимости сохранения русского языка в Крыму и на востоке Украины. «С тех пор Вашингтон его успешно перевоспитал, и уже в 2021 году Зеленский в одном из интервью требовал от тех, кто ощущает себя сопричастными к русской культуре, убираться в Россию»,— отметил господин Лавров.

В мае 2019 года на Украине подписали закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка». Максимальный штраф за нарушение закона — 8,5 тыс. гривен (около $300), его могут увеличить при повторном нарушении. По состоянию на начало мая на Украине оставалось только три школы, в которых преподавали русский язык.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».