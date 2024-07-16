Подрядчик выходит на тонкий лед

В Челябинске с третьего раза удалось найти подрядчика для достройки крытого катка УралГУФКа. Работы за 457,2 млн руб. доверили ООО «Архитектурное наследие» из Санкт-Петербурга. На это ему дали 1 год и 8 месяцев. Предыдущий исполнитель — самарское ООО «Белстрой» — сорвал сроки. Он приступил к реализации проекта в 2021 году, а вышел на объект в 2023-м, за 2,5 года ему удалось выполнить всего 13% работ. Первоначально каток, строительство которого финансирует федеральный бюджет, должны были сдать в конце 2023 года. Эксперты отмечают, что первый подрядчик оказался не готов к изменившимся экономическим условиям после начала СВО. По их мнению, петербургская компания имеет все шансы сдать объект.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завершить строительство спортивного объекта изначально планировали в конце 2023 года

Фото: пресс-служба УралГУФКа Завершить строительство спортивного объекта изначально планировали в конце 2023 года

Фото: пресс-служба УралГУФКа

ППК «Единый заказчик в сфере строительства» заключил договор на достройку крытого катка Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) с ООО «Архитектурное наследие» из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составила 457,2 млн руб. Компания была единственным участником торгов. Информация опубликована на портале госзакупок.

Спортивный объект площадью 5,5 тыс. кв. м будет размещаться на перекрестке улицы Академика Макеева и проспекта Героя России Евгения Родионова в Челябинске. Его построят на федеральные средства в рамках государственной программы по развитию хоккея. К одноэтажному зданию крытого катка будет примыкать двухэтажный корпус с административно-бытовыми, спортивными и вспомогательными помещениями. На первом этаже этого блока разместят вестибюль, гардероб, охрану, прокат и заточку коньков, мастерскую по ремонту оборудования и инвентаря, медицинский и массажный кабинеты, раздевалки, а также помещения для персонала и судей. На втором этаже будут залы общефизической подготовки и хореографии, буфет, комментаторская и помещения администрации. На прилегающей территории оборудуют автостоянку на 54 места, пешеходные тротуары, площадки для проведения мероприятий. Арена будет доступна для занятий и тренировок круглый год. Там будут проводить соревнования по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку среди учащихся.

«Архитектурному наследию» нужно исполнить контракт в течение 620 дней. При этом все строительно-монтажные работы должны быть завершены за 1,5 года. Остальное время можно потратить на получение результатов государственной экспертизы.

До этого два раза торги по поиску подрядчика для завершения строительства ледовой арены УралГУФКа срывалась. Ранее начальная сумма контракта была на 90 млн руб. меньше — 367,7 млн руб. Так, 5 и 11 июня от участников торгов поступили запросы на разъяснение положений извещения. Подрядчики требовали предоставить сметную документацию. После этого аукцион отменили без объяснения причин.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Архитектурное наследие» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2013 году. Генеральным директором и единственным владельцем является Игорь Сидоров. Основной вид деятельности — строительство зданий. Выручка организации в 2023 году составила 433,3 млн руб., чистая прибыль — 2,9 млн руб. У компании имеется значительный опыт строительства и реконструкции образовательных и спортивных объектов по госзаказу. Так, в 2023 году «Архитектурное наследие» выиграло торги по реконструкции наклонно-кроссовой дорожки в Алуште, в 2022 году заключило контракт на реконструкцию учебного корпуса Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, в 2020 году был подписан договор на строительства федерального центра олимпийского резерва по гребному спорту.

Также подрядчик в 2017 году выиграл торги на постройку центра олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта за 1,4 млрд руб. Однако в процессе исполнения контракта возник спор с заказчиком: «Архитектурное наследие» подало иск к ГБУ «Спортивная школа «Центр единоборств “Крым-Спорт”». Сумма исковых требований составила 214,1 млн руб. задолженности. По мнению петербургской компании, ответчик неправомерно решил отказаться осуществлять проверку достоверности определения сметной стоимости строительства и подписывать акты о приемке выполненных работ, а соответственно, оплачивать выполненные работы. По этой причине истец просит суд назначить экспертизу.

Каток Уральского государственного университета физической культуры Челябинска начало строить в декабре 2021 года ООО «Белстрой» (один из крупнейших на тот момент господрядчиков Самарской области, в портфеле компании 60 контрактов на 3,5 млрд руб.), выиграв первый аукцион и заключив контракт на сумму более 424,5 млн руб. ООО «Архитектурное наследие» тогда тоже участвовало в процедуре, но предложило сумму больше, чем «Белстрой».

В процессе реализации проекта стоимость работ выросла до 551,7 млн руб. Переносились сроки завершения работ. Каток планировали сдать в четвертом квартале 2023 года, затем перенесли дедлайн на 1 февраля 2024 года. Строительные работы сопровождались многочисленными претензиями со стороны ППК «Единый заказчик в сфере строительства», которая фиксировала «грубые нарушения техники безопасности», неустранение нарушений, указанных в акте проверки Ростехнадзора («нарушения проектной документации, нормативных документов и сводов правил»). В итоге «Белстрой» к марту успел выполнить всего 13,35% работ. Заказчик разорвал контракт с исполнителем и потребовал вернуть неотработанный аванс в размере 145,4 млн руб. и неустойку свыше 8 млн руб. «Белстрой» внесли в список недобросовестных поставщиков и запретили участвовать в госзакупках в течение двух лет.

В апреле Арбитражный суд Самарской области ввел процедуру наблюдения в ООО «Белстрой». Самым крупным кредитором в деле о банкротстве стал ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Сумма исковых требований составляет 111,9 млн руб., они пока не включены в реестр требований.

Член экспертного совета по применению законодательства о контрактной системе челябинского УФАС Ярослав Щербаков считает, что предыдущий подрядчик по строительству катка УралГУФКа не справился с контрактом из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры и бюрократических механизмов государственных закупок.

«“Белстрой“ выиграл крупный контракт на строительство объекта в декабре 2021 года. Они не могли прогнозировать, что через несколько месяцев начнется СВО, и бизнес ощутит последствия в виде санкций, нестабильного курса рубля, роста цен на строительные материалы. Из-за этого экономика проекта была нарушена. В процессе реализации контракта менялись сроки и увеличивалась смета, но механизм корректировки условий контракта в госзакупках очень неповоротлив, он работает в интересах заказчика, а не бизнеса. Думаю, в результате было потеряно время, деньги, подрядчик не смог завершить проект»,— отмечает Ярослав Щербаков.

Как отмечает эксперт по госзакупкам, юрист Александр Кулаков, у нового подрядчика по достройке спортивного объекта ООО «Архитектурное наследие» есть все шансы завершить проект вовремя. Об этом свидетельствует наличие опыта по реализации подобных крупных проектов в других регионах. Однако система госзакупок предусматривает право исполнителя по продлению срока реализации контракта при наличии оснований.

«У них будет возможность однократно продлить срок выполнения работ на количество дней, указанное в контракте. Если будет установлена недоработка сметной документации, подрядчик также имеет право приостановить исполнение контракта на время устранения недостатков. Этот период не входит в общий срок исполнения контракта»,— комментирует Александр Кулаков.

Карина Кальярова