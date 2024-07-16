Двое на самокате сбили пожилую петербурженку в Екатеринбурге, ей нужна операция

Пенсионерка из Санкт-Петербурга пострадала в результате наезда двух молодых людей на самокате в Екатеринбурге. Пожилой женщине требуется операция, заявил мэр города Алексей Орлов.

В своем Telegram-канале он написал, что авария произошла вечером 15 июля на углу проспекта Ленина и улицы Московской. Пенсионерка получила тяжелую травму, ее отвезли в больницу.

Господин Орлов обратился к министру здравоохранения региона с просьбой взять лечение женщины на личный контроль. Помощь пострадавшей окажет и заместитель мэра Екатеринбурга.

«Что касается самокатчиков, то их поиском уже занялись правоохранительные органы и сервис кикшеринга. Надеюсь, что хамы будут найдены. Мы продолжим работу с сервисами по прокату, чтобы обезопасить пешеходов»,— подчеркнул Алексей Орлов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в правительстве Петербурга предложили регулировать доступ к СИМ с помощью «Госуслуг».

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