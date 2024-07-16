Двадцать лет назад ММК стал выпускать прокат с полимерным покрытием

16 июля 2004 года на Магнитогорском металлургическом комбинате вошел в строй первый агрегат нанесения полимерных покрытий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мармур Максим Фото: Мармур Максим

Агрегаты полимерных покрытий формируют на поверхности холоднокатаного листа или оцинкованной стали слой пластизоля, поливинилдефторида, полиэстера. Нанесение различных покрытий на поверхность стального листа позволяет получать продукцию с высокой коррозионной стойкостью, высокими потребительскими свойствами. Основным рынком сбыта проката с полимерным покрытием (его еще называют окрашенным) является строительная индустрия, где он профилируется и используется в качестве подката для производства металлочерепицы, сэндвич-панелей и профнастила. Значительные объемы металла с полимерным покрытием используются в производстве бытовой техники.

Производительность АПП-1 составила 200 тысяч тонн продукции с полимерным покрытием в год. А в 2009 году на магнитогорской площадке при участии Владимира Путина был введен в эксплуатацию второй подобный агрегат также мощностью 200 тысяч тонн, ему 24 июля исполнится 15 лет. За эти годы суммарно два магнитогорских агрегата произвели свыше 5,3 млн тонн металлопродукции с полимерным покрытием.

В конце 2017 года в состав Группы ММК вошел Лысьвенский металлургический завод, что значительно расширило производственные возможности Магнитки по выпуску такой продукции. Компания является лидером отрасли по поставкам проката с покрытием. В 2023 году предприятия Группы ММК поставили на российский рынок рекордным объем металлопродукции с покрытием – более 1,7 млн тонн, из которых 0,5 млн тонн – прокат с полимерным покрытием.

В сегменте окрашенного проката Группа ММК выбрала в качестве перспективного направления развитие продукции премиальной категории. В частности, развивается линейка брендированного проката с декоративным покрытием SteelArt, выпускаемого на площадке ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод». Группа ММК является крупнейшим в России поставщиком такой продукции. Так, еще в 2022 году было освоено всего 12 рисунков, сейчас их уже более 40. Производство проката SteelArt в прошлом году приросло на 41 % по отношению к 2022 году. Еще одно направление – развитие продаж проката со «сморщенной» фактурой поверхности (прирост в 2023 году по отношению к предыдущему году в 2,5 раза).

ПАО «ММК»