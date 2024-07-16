Грозненская компания построит общественный центр за 657 млн рублей под Липецком

Победителем торгов на строительство многофункционального общественного центра в селе Доброе Липецкой области стало чеченское ООО «Проект-Феникс». Компания оказалась единственным участником аукциона и не стала снижать начальную цену контракта в 656,9 млн руб. Это следует из документации на сайте госзакупок.

Двухэтажный общественный центр общей площадью до 5,5 тыс. кв. м с автостоянкой необходимо построить до 31 декабря 2026 года. Согласно контракту, подрядчик должен освоить в текущем году 191,8 млн, в 2025 году — 185 млн, в 2026 году — 279, 9 млн.

По данным Rusprofile, ООО «Проект-Феникс» зарегистрировано в Грозном в апреле 2016 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2023 году выручка составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 9,1 млн. Годом ранее показатели равнялись соответственно 264,8 млн и 1,9 млн. Гендиректор и единственный учредитель — Шаруди Бисаев. С июля 2021 года компания получила 36 госконтрактов на 2,1 млрд. Крупнейшим стал подряд на строительство общественного центра под Липецком.

Сейчас общественный центр в Добром занимает небольшое помещение на первом этаже двухэтажного административного здания.

Подрядчика удалось найти со второго раза. На первые торги с той же начальной ценой не поступило ни одной заявки.

Жанна Бакаева

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