Глава СКР поручил завести дело после вымогательства денег у подростка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело о противоправных действиях в отношении 15-летнего жителя Челябинской области. По словам матери подростка, он пострадал от мигрантов, которые вовлекли его в преступную схему и требовали деньги. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

Жительница Челябинской области рассказала в обращении, что в мае этого года уроженцы Таджикистана и Узбекистана «вовлекли ее 15-летнего сына в обналичивание кредитных карт». «Не получив требуемые денежные средства, они неоднократно насильно вывозили несовершеннолетнего в лесополосу, где избивали, а также угрожали ему физической расправой и оскорбляли»,— говорится в сообщении. По словам заявительницы, обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Региональное управление СК России проводит проверку по этой информации. Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя челябинского управления Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

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