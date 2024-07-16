Информационные баннеры для помощи потерявшимся туристам устанавливают в Сочи

В Сочи начали устанавливать информационные баннеры в местах вероятного нахождения потерявшихся туристов. Каждому баннеру присвоили свой номер, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в своем Telegram-канале.

Баннеры разместили в таких точках, где потерявшийся сможет позвонить по указанному на нем номеру телефона оперативного дежурного Службы спасения города Сочи. Это позволяет человеку сообщить о своем точном местонахождении, назвав номер рекламного щита.

На этой неделе спасатели установили четыре таких баннера в районе горы Сахарная. Эта работа будет продолжаться, и в дальнейшем такие указатели разместят в лесных зонах, где наиболее вероятно могут заблудиться неопытные туристы, отметили в пресс-службе.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram